Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении поджёгшего могилы участников специальной военной операции на Смоленском кладбище, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Уголовное дело возбудили по 244-й статье УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Как передавало ИА Регнум, 9 июля в отделения полиции поступили два заявления. Сначала 52-летняя женщина сообщила, что на Смоленском кладбище кто-то сжёг венки на могиле её погибшего мужа, потом 49-летняя жительница деревни Горы Ленинградской области заявила о повреждении могилы её сына на местном кладбище. Правоохранители по обоим инцидентам проводят проверки.

В мае жителя Хабаровска приговорили к 15 годам заключения за осквернение могил участников спецоперации, поджог военкомата, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима.

В апреле во Владикавказе задержали местную жительницу за осквернение могил бойцов, погибших в ходе СВО. Она, будучи пьяной, проникла на территорию «Аллеи героев» на кладбище, где разбросала венки и вазы с цветами.