Вашингтон, 11 июля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Состоявшаяся в июне встреча министров иностранных дел межгосударственной организации БРИКС и её партнёров свидетельствует о росте недовольства политикой США в мире. Такое мнение 9 июля высказал международный обозреватель Адам Галлахер в статье для издания Newsweek.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Галлахера, американские СМИ уделили пристальное внимание саммиту «Группы семи» и теме Украины, однако не обратили внимания на проходившее в это же время ключевое мероприятие, на котором главы МИД стран БРИКС встречались с коллегами из не менее чем двадцати государств Глобального Юга.

«Эта встреча <…> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран», — написал он.

Эксперт отметил, что встречи БРИКС отдают приоритет проблемам стран Глобального Юга и этим выгодно отличаются от проводимых Западом мероприятий такого уровня. При этом межгосударственная организация продвигает новые системы безопасности, управления и финансов, которые являются более справедливыми в сравнении с западными, уточнил обозреватель.

При этом он указал на особую опасность для интересов США предлагаемой БРИКС дедолларизации, уточнив, что по итогам встречи в июне страны — члены организации высказались в пользу более широкого использования национальных валют в расчётах, а Китай, по мнению обозревателя, возглавил дедолларизацию в БРИКС, так как уже перешёл на расчёты в юанях с Россией.

«Пока не поздно, США должны пересмотреть непоколебимую приверженность идее мирового лидерства, автоматическое применение санкций и лицемерную позицию в отношении «порядка, основанного на правилах». Необходимо проявлять сдержанность на фоне объединения крупнейших стран планеты ради вытеснения доллара», — добавил Галлахер.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит саммит стран БРИКС, который состоится в Казани 22–24 октября. Перед этим президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии на эту встречу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 10 июля заявил, что бразильские власти положительно относятся к возможному вступлению Боливии в БРИКС. Он добавил, что вопрос о расширении межгосударственного объединения вновь обсудят на предстоящем саммите группы в Казани.

Позднее в этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится 11–12 июля.