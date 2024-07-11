Вашингтон, 11 июля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл встречу в посольстве Украины в Вашингтоне с представителями оборонных компаний США. Он написал об этом 11 июля в Telegram-канале.

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По словам главы киевского режима, в ходе встречи стороны обсуждали перспективы совместного оборонного производства, в том числе боеприпасов, средств противовоздушной обороны, бронетехники и беспилотных летательных аппаратов.

Зеленский уточнил, что также на встрече обсудили вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал ABC News 9 сравнил Зеленского на саммите НАТО с просящей «подружкой невесты». Отмечалось, что главе киевского режима дали такое прозвище за то, что он постоянно просит помощи — денег, оружия и т.д.

Зеленский 10 июля потребовал от западных союзников поставить Украине 128 американских истребителей F-16 сверх уже обещанных Киеву 10–20 самолётов. По его словам, Запад в состоянии передать Киеву такое количество истребителей.

Позднее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен резко ответил на постоянные жалобы лидера киевского режима о нехватке военной помощи. Он подчеркнул, что Запад в достаточной мере оказывает поддержку Украине.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 10 июля призвал Зеленского готовиться к участи гетмана-предателя Ивана Мазепы. По словам Рогова, история повторяется: сейчас НАТО выступает фактически в роли армии Швеции в начале XVIII века, и у них есть свой Мазепа в лице главы киевского режима.