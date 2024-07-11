Вашингтон, 11 июля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Тёплая встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди расстроила чиновников США в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом 11 июля написало агентство Bloomberg.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Объятия премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным накануне ключевого саммита НАТО, который президент [США] Джо Байден проводит в Вашингтоне, расстроили американских чиновников, которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики», — говорится в материале.

При этом официальные лица США заявили, что уверены в том, что американо-индийские отношения преодолеют «этот эпизод» с помощью продолжения откровенных разговоров, однако признали, что визит Моди в Россию оказался трудным и неудобным для команды Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля обозреватель телеканала CNN Анджела Деван написала, что сотрудничество России и Индии в атомной сфере сблизило их на десятилетия вперёд. Эксперт отметила, что в результате этого в российско-индийских отношениях начался новый этап.

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра 10 июля заявил, что официальный визит Моди в Москву прошёл чрезвычайно успешно. Он подчеркнул, что обсуждения лидеров России и Индии даже вышли за рамки запланированного на них времени.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Путина и премьера Индии во время встречи в Кремле не было разногласий. Он уточнил, что стороны не стали проводить переговоры в расширенном формате из-за необходимости Моди срочно лететь в Австрию на запланированные на конец дня мероприятия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 июля заявил, что отношения России и Индии можно охарактеризовать термином «особо привилегированное партнёрство». Глава МИД добавил, что Путин и Моди также наметили конкретные задачи и цели по взаимному партнёрству двух стран.