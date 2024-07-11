Химки, Московская область, 11 июля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Во время пожара в Химках на площади 80 квадратных метров обрушилась кровля, сообщили 11 июля в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Прокуратура Москвы

«Обрушилась кровля на 80 квадратных метрах», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара, вспыхнувшего 11 июля в цехе по производству керамических плит, увеличилась до двух тысяч квадратных метров.

В помещении находится 30 газовых баллонов. Пожарные вынесли десять из них.

Как сообщало ИА Регнум, утром МЧС проинформировало о пожаре в цехе по производству керамических плит в Химках. К моменту прибытия пожарных горела кровля. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров.