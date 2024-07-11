Москва, 11 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России в ночь на 11 июля нейтрализовали пять беспилотников украинских боевиков в небе над четырьмя регионами страны. Об этом 11 июля сообщило Министерство обороны.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировало ведомство в Telegram-канале.

Уточняется, что дежурные российские средства ПВО сбили и перехватили пять дронов ВСУ — два в Брянской области и по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал, что силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Ступинском городском округе Подмосковья. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Вечером 10 июля Минобороны сообщило о нейтрализованном в небе над Белгородской областью дроне ВСУ. В ведомстве уточнили, что его перехватили дежурные средства ПВО.

Позднее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ как минимум трёх населённых пунктов в регионе. Глава области уточнил, что в результате этого пострадал один мирный житель.