Москва, 11 июля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Крушение созданной странами Запада системы международных отношений приведёт к появлению новых мировых центров. Такое мнение 11 июля высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одновременно с крушением Запада возникают новые мировые центры в Азии, Африке, Латинской Америке», — сообщил Караганов.

По словам эксперта, в ходе исторического процесса какие-то страны поднимаются, а какие-то опускаются и между ними неизбежно возникают трения, так как государства борются за зоны влияния и зоны привилегированных интересов, что является естественным, по его мнению, процессом.

Караганов уточнил, что такие явления, как затопление прибрежных регионов и дефицит качественной воды, могут обернуться массовым голодом, который, в свою очередь, может привести к гигантским потокам миграции.

«Между странами возникнут многие линии напряжения, которое легко может перерасти в тот или иной вооружённый конфликт. Цепная реакция способна развязать и большую войну», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Андрей Белоусов 21 июня заявил, что Россия борется за установление справедливого миропорядка. Он уточнил, что Запад пытается сдержать её развитие, а также сломать независимый политический курс страны и поставить под удар её безопасность.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года заявил о стоящей задаче по строительству нового мира. Глава государства указал на то, что за последние 20 лет произошло больше событий, чем в иные времена происходит за многие десятилетия, добавив, что эти перемены требуют изменения коренных принципов международных отношений. В ноябре 2023 года Путин также исключил возможность формирования нового миропорядка без участия России как независимого государства.