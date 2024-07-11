Варшава, 11 июля, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Военные американской армии признали серьёзные успехи Вооружённых сил России в снижении эффективности поставляемого Киеву Западом оружия, в том числе путём подавления GPS. Об этом 9 июля написало польское издание WNP.

Станислав Красильников/ТАСС

«Американские военные официально признали, что русские добились больших успехов в подавлении сигналов GPS и в так называемом спуфинге, то есть искажении сигналов, из-за чего удары становятся неточными», — отмечается в материале.

По словам авторов публикации, используемые российскими военными средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и до этого существенно снижали эффективность таких используемых ВСУ боеприпасов с наведением по GPS, как ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и управляемые снаряды M982 Excalibur калибра 155 мм.

«Американцы даже перестали отправлять эти ракеты Украине», — добавляется в статье.

Уточняется, что эффективность российских средств РЭБ затронула не только западное оружие, но и системы слежения, которые в результате этого стали ненадёжными.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal 10 июля написала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов, что позволит им в дальнейшем перехватывать западные ракеты ATACMS и Storm Shadow. Авторы статьи отметили, что доктрина Запада с упором на высокоточные боеприпасы до украинского конфликта не проходила должных испытаний и в борьбе с крупным противником может не сработать.

Агентство Bloomberg 4 июля призвало минобороны США обратить внимание на успешное применение Россией средств РЭБ. Авторы публикации напомнили, что ВС России смогли сбить большое количество американских дронов и дорогостоящих управляемых боеприпасов.

Экс-офицер Пентагона Дэвид Пайн ранее назвал самыми эффективными в мире российские средства РЭБ. По его словам, он впечатлён скоростью, с которой российская сторона адаптировала системы РЭБ к новым западным системам вооружений ВСУ.