Москва, 11 июля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила документ резидента под псевдонимом Феликс, ранее сообщившего о планах Франции направить в марте свои войска в зону конфликта на Украине. Донесение 11 июля опубликовали в журнале «Разведчик» №2 за текущий год.

Sergei Stepanov/Global Look Press

В нём уточняется, что в армии Франции обеспокоены увеличившимся количеством погибших в зоне украинского конфликта французских военных.

«Отмечается, что только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли «десятки граждан Франции», а с тех пор «такие удары стали нормой в украинском конфликте», — говорится в шифрограмме.

По словам резидента, в министерстве вооружённых сил Франции на тот момент признали, что страна не несла таких потерь с момента войны в Алжире во второй половине ХХ века. Вместе с тем общее количество погибших французских граждан и факт их участия в конфликте на Украине тщательно скрываются.

Также расплывчатые формулировки, что превышен «психологически значимый порог», не позволяют составить картину масштаба потерь Франции в украинском конфликте, однако, по мнению Феликса, упоминание таких цифр может спровоцировать массовые протесты.

«По имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину всё же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько провокационных высказываний о возможной отправке войск западных стран на Украину. Французский лидер также, как написало агентство Bloomberg, собрался повлиять на президента РФ Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина для прекращения российской спецоперации.

При этом в начале мая Макрон заявил о необходимости для Запада поддерживать диалог с Россией, так как в противном случае Западу придётся отказаться от международного порядка, а также от мира и безопасности. А 25 июня он заявил о готовности к диалогу с президентом Путиным.

Позднее в это же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России готов к диалогу с французским коллегой и для этого не нужно никаких условий. При этом он уточнил, что в Кремле пока не видят предпосылок для нормализации диалога с Западом по урегулированию украинского конфликта.