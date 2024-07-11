Вашингтон, 11 июля, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может сократить объём обмена разведданными с членами Североатлантического альянса. Об этом в среду, 10 июля, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения объёмов обмена разведданными с членами НАТО, которые зависят от США в вопросе получения информации, которая помогла Украине противостоять России», — говорится в материале.

Отмечается, что сокращение обмена разведданными рассматривается как часть плана Трампа по сокращению сотрудничества США с Североатлантическим альянсом.

По данным Politico, это также может привести к серьёзным последствиям для безопасности Украины. Авторы материала напомнили, что действующий президент США Джо Байден ранее расширил доступ к американским разведданным.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп неоднократно выступал с заявлениями о намерении вывести США из НАТО в случае победы на выборах. Подобные угрозы были направлены, в частности, с целью заставить страны альянса повысить расходы на оборону до требуемых 2% ВПП. Кроме того, в конце своего срока Трамп намеревался сократить расходы Соединённых Штатов на выплаты в бюджет НАТО, сократив долю США в финансировании альянса с 22 до 16%. По мнению сопредседателя Группы наблюдателей НАТО в Сенате США Тома Тиллиса, угрозы со стороны экс-президента нереализуемы, поскольку американский Конгресс никогда не одобрит выхода страны из альянса.

По данным Politico, Дональд Трамп и его команда также разрабатывают сделку, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности на Украину и Грузию. Также указывается, что Трамп вполне может отозвать гарантии безопасности для стран-участниц, которые тратят меньше 2% ВВП на оборону.