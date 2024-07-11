Вашингтон, 11 июля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Индии в атомной сфере сблизило эти страны на десятилетия вперёд, написала 9 июля в своей статье для американского телеканала CNN международный редактор по климатическим вопросам Анджела Деван.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

По её словам, в отношениях Москвы и Нью-Дели начался новый этап. Деван пояснила, что раньше взаимодействие России и Индии основывалось на поставках углеводородов.

Однако теперь, как отметила автор публикации, страны концентрируют внимание на уране и возобновляемых источниках энергии. Журналистка подчеркнула, что длительное сотрудничество России и Индии затронет не только строительство атомных электростанций, но и их регулярное обслуживание специалистами российской госкорпорации «Росатом».

Деван также предположила, что АЭС в Индии будут работать на российском ядерном топливе.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Кремль опубликовал совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года. Взаимодействие в сфере энергетики названо в документе одним из приоритетных направлений двусторонних отношений. Также отмечается, что сотрудничество охватит проекты в атомной, в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.

8 июля в индийской газете Hindu вышла статья, в которой говорилось, что поездка Нарендры Моди в Москву во время саммита стран НАТО в Вашингтоне является в первую очередь геополитическим сигналом Западу. Кроме того, авторы публикации напомнили, что Нью-Дели отказался осуждать позицию Москвы по украинскому кризису, а также продолжил сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС.