Пять беспилотников самолётного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), дежурные средства ПВО сбили в ночь на 11 июля над территориями четырёх регионов России, сообщает Минобороны. По данным ведомства, два из них перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей. Таким известием ознаменован новый, 869-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Ранее о том, что атака вражеского беспилотника, летевшего на Москву, отражена силами Минобороны в Ступинском городском округе, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на ореховском направлении минометчики группировки «Днепр» уничтожили расчёт американского АГС «Мк-19».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901158" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение расчёта американского АГС «Мк-19» под Ореховым

На видео оператор БПЛА с позывным Каспер пояснил, что пред ударом была проведена тщательная воздушная разведка, которая позволила вскрыть действия противника: группа украинских боевиков пыталась оборудовать огневую позицию для автоматического станкового гранатомета.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.