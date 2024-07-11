МО: над четырьмя регионами РФ сбиты пять БПЛА — 869-й день СВО
Пять беспилотников самолётного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), дежурные средства ПВО сбили в ночь на 11 июля над территориями четырёх регионов России, сообщает Минобороны. По данным ведомства, два из них перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей. Таким известием ознаменован новый, 869-й день специальной военной операции (СВО).
Ранее о том, что атака вражеского беспилотника, летевшего на Москву, отражена силами Минобороны в Ступинском городском округе, сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Тем временем непосредственно в зоне СВО на ореховском направлении минометчики группировки «Днепр» уничтожили расчёт американского АГС «Мк-19».
На видео оператор БПЛА с позывным Каспер пояснил, что пред ударом была проведена тщательная воздушная разведка, которая позволила вскрыть действия противника: группа украинских боевиков пыталась оборудовать огневую позицию для автоматического станкового гранатомета.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.