Москва, 11 июля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Служба внешней разведки России получила данные о деятельности западных стран по поиску альтернативы главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в рассекреченной шифрограмме, опубликованной в журнале «Разведчик».

ИА Регнум Зеленский

«По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине… Среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к государственным институтам», — говорится в документе.

Кроме того, ситуация усугубилась в связи с истечением 20 мая полномочий Владимира Зеленского. При этом отмечается, что глава киевского режима пока остаётся выгоден США и ЕС, поскольку он является частью финансовых схем, завязанных на поставках вооружений западными производителями.

В то же время США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому и установили контакты с руководителем его офиса Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, экс-президентом Петром Порошенко и другими лицами, имеющими влияние на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее в СВР выступили с утверждением, что Вашингтон готовится «списать» главу киевского режима в пользу Залужного, которого Запад считает наиболее подходящим и приемлемым для ведения переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта кандидатом.

5 июля президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинское руководство отвергает мысль о прекращении огня, в том числе для того, чтобы оправдать несостоявшиеся президентские выборы военным положением. По словам Путина, в случае проведения на Украине выборов шансы на победу у Зеленского, утратившего рейтинги и легитимность, близки к нулю.