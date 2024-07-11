Доноры демократов предупредили о нежелании финансировать кампанию Байдена
Вашингтон, 11 июля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Финансирование кампании по переизбранию президента США Джозефа Байдена «иссякает». Такое предупреждение сделали Демократической партии США её доноры, сообщает 10 июля издание Financial Times.
Уточняется, что такая ситуация возникла из-за нежелания Байдена выходить из борьбы за президентский пост. Как пояснил один из доноров демократов, спонсоры опасаются делать взносы и «настроены негативно». Поясняется, что позиция Байдена, по мнению и доноров и ряда представителей демократов, может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом».
В свою очередь, телекомпания NBC отмечает, что в предвыборном штабе Байдена столкнулись с существенным сокращением пожертвований. По данным NBC, денежные поступления сократились как минимум наполовину, ситуация оценивается как катастрофическая.
Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд представителей Демократической партии в Конгрессе 7 июля призвал действующего президента США Байдена выйти из предвыборной гонки. Конгрессмены-демократы полагают, что в будущем решение американского лидера продолжить борьбу за президентский пост может помешать их партии получить на выборах большинство в палате представителей.
В США 27 июня прошли дебаты между Байденом и экс-президентом США Трампом. Позднее действующий глава Белого дома в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму признал, что «облажался» на теледебатах. Несмотря на это, американский лидер считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года и заявил, что выйдет из предвыборной гонки лишь если Господь Всемогущий сойдёт с небес и лично скажет ему это сделать.