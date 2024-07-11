Вашингтон, 11 июля, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Финансирование кампании по переизбранию президента США Джозефа Байдена «иссякает». Такое предупреждение сделали Демократической партии США её доноры, сообщает 10 июля издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

Уточняется, что такая ситуация возникла из-за нежелания Байдена выходить из борьбы за президентский пост. Как пояснил один из доноров демократов, спонсоры опасаются делать взносы и «настроены негативно». Поясняется, что позиция Байдена, по мнению и доноров и ряда представителей демократов, может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом».

В свою очередь, телекомпания NBC отмечает, что в предвыборном штабе Байдена столкнулись с существенным сокращением пожертвований. По данным NBC, денежные поступления сократились как минимум наполовину, ситуация оценивается как катастрофическая.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд представителей Демократической партии в Конгрессе 7 июля призвал действующего президента США Байдена выйти из предвыборной гонки. Конгрессмены-демократы полагают, что в будущем решение американского лидера продолжить борьбу за президентский пост может помешать их партии получить на выборах большинство в палате представителей.

В США 27 июня прошли дебаты между Байденом и экс-президентом США Трампом. Позднее действующий глава Белого дома в интервью радиоведущему из Милуоки Эрлу Инграму признал, что «облажался» на теледебатах. Несмотря на это, американский лидер считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства от Демократической партии на президентских выборах в ноябре 2024 года и заявил, что выйдет из предвыборной гонки лишь если Господь Всемогущий сойдёт с небес и лично скажет ему это сделать.