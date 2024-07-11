Вашингтон, 11 июля, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о планах создании военного коридора на восточном фланге НАТО, сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) греческий министр обороны Греции Никос Дендиас.

ИА Регнум НАТО

Подписи под документом также поставили его болгарский и румынский коллеги Атанас Запрянов и Ангел Тылвэр. Договоренности были достигнуты на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Дендиас отметил, что осенью в греческом Александруполисе состоится трехсторонняя встреча министров обороны, которая коснётся реализации предусмотренных мер.

Газета «Катимерини» в свою очередь написала, что военный коридор, о создании которого договорились страны, повысит роль Греции в рамках НАТО. Появление этого прохода расширит топливную сеть альянса, что укрепит геостратегическое положение таких регионов Греции как Восточная Македония и Фракия.

В рамках реализации доверенностей будут объединены четыре порта и соответствующая инфраструктура. Новый путь соединит города Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии.

Авторы инициативы подчёркивают, что такой шаг обеспечит беспрепятственное провидение через посты на границах, что значительно сократит время и бюрократию в рамках операций НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта стало известно о том, что в Румынии создадут крупнейшую базу НАТО в Европе, на которой разместят до 10 тысяч военнослужащих и членов их семей. По его данным, площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, а периметр — 30 км. На строительство базы потребуется €2,5 млрд.

10 июля Пентагон объявил, что США в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие.