Эр-Рияд, 11 июля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Вторая после швейцарского саммита конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии. Об этом 11 июля сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

По информации источника, конкретных решений о дате и формате проведения конференции по Украине пока нет, Саудовская Аравия является лишь одним из возможных вариантов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина рассчитывает успеть провести вторую конференцию до ноябрьских президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, поскольку Киев опасается последствий вероятного возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа. Отмечается, что на мероприятие планируется пригласить Россию.

Первая конференция по Украине, на которую не пригласили представителей российской стороны, прошла в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. На встрече присутствовали представители 93 стран. Ряд государств, среди которых Китайская Народная Республика, отказались от участия в конференции по объективным причинам, в том числе и из-за отсутствия России. Итоговый документ саммита, включавший тезисы о ядерной и продовольственной безопасности, поддержали 77 стран. Поддержать коммюнике отказались Армения, Бахрейн, Бразилия, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР, позднее Ирак и Иордания также отозвали свои подписи. Примечательно, что в документ не вошёл пункт о выводе российских войск.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин ещё за два месяца до начала саммит в Швейцарии подчёркивал, что считает эту конференцию паноптикумом. Также он отмечал, что что её организаторы признают, что без РФ этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей. Российские официальные лица и ряд западных политиков признавали, что так называемая «мирная» конференции в Швейцарии заведомо была обречена на провал из-за отсутствия представителей обеих сторон конфликта.