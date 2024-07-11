Рига, 11 июля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Латвийский суд приговорил активистку Елену Крейле к трём годам лишения свободы за поддержку России, в том числе за демонстрацию российского флага. Об этом 10 июля сообщил портал Delfi.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным журналистов, её обвинили в публичном оправдании «военных преступлений». Отмечается, что ранее Крейле дали один год условного срока, но прокуратура обжаловала этот приговор.

В публикации уточняется, что женщина регулярно посещала различные публичные мероприятия, в ходе которых она выражала поддержку действиям России, используя «предметы одежды или аксессуары». Помимо этого, в статье говорится, что, кроме вывешенного флага, Крейле оставила на окнах своего дома надпись «Путин — мой друг».

Как сообщало ИА Регнум, 10 января 2024 года 82-летний российский военный пенсионер Борис Катков получил письмо от латвийских властей о том, что он якобы представляет угрозу национальной безопасности Латвии и решили депортировать из республики. 13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер.

В конце 27 мая МВД Лавтии объявил, что по меньшей мере 34 гражданина РФ должны будут покинуть латвийскую территорию из-за того, что они не выполнили требования поправок к закону «Об иммиграции» и не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) в республике.

18 июня стало известно, что заявление об отставке с поста министра культуры Латвии подала Агнесе Логина, поддерживающая русскоязычные средства массовой информации и дебаты на русском языке.