Москва, 11 июля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Сестра генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксана Орынчук проведёт 4,5 года в колонии за хищение более 70 млн рублей, выделенных на реставрацию башен Московского Кремля, говорится в приговоре суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Её призвали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Орынчук будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Осужденную взяли под стражу в зале сразу после оглашения судебного решения. До заседания женщина находилась под запретом определённых действий.

Её брат Иван Орынчук ранее был приговорён к четырём годам лишения свободы. Он заключил досудебное соглашение, в связи с чем дело выделили в отдельное производство.

Согласно материалам расследования, в 2018 году компания подписала с ФСО госконтракт на проведение ремонтно-реставрационных работ в Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Петровской, Оружейной, Комендантской, Тайницкой, Водовзводной и Боровицкой башнях Московского Кремля. По версии правоохранительных органов, фигуранты дела похитили более 70 млн рублей из авансовых платежей, поступивших по договору.

Проектом реставрации занимался бывший заместитель начальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Голохвостов, которого в мае 2022 года приговорили за взятки к 11 годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф 40,5 млн рублей. Следствию удалось доказать, что он вымогал 700 тыс. рублей у руководства «Петербургского Ренессанса» за содействие в принятии работ на объектах. Свою вину Голохвостов не признал.