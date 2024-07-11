Вашингтон, 11 июля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Обеспокоенность и сомнения демократов относительно перспектив участия президента США Джозефа Байдена в борьбе за пост главы государства намерен донести главе Белого дома лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис. Об этом 10 июля сообщает издание Politico.

U.S. Congress Хаким Джеффрис

Джеффрис дал понять в ходе беседы с журналистами, что собирается продолжать переговоры с членами Демократической партии США по кандидатуре Байдена. Однако конгрессмен не уточнил, когда он намеревается переговорить с американским лидером. Джеффрис лишь указал, что переговоры с однопартийцами он продолжит «сегодня, завтра и в дальнейшем».

Ранее ИА Регнум сообщало, что после выступления президента США Байдена на дебатах с экс-американским лидером Дональдом Трампом привело к хаосу в Белом доме. Отличавшиеся сдержанностью и отсутствием открытой критики своего босса сотрудники администрации президента США после провальных для Байдена дебатов стали анонимно высказывать опасения по поводу способности главы Белого дома выполнять свои обязанности.

Сторонники Демократической партии, обеспокоенные выступлением президента США Байдена на дебатах с Трампом, завалили её офисы «гневными звонками». Сторонники демократов заговорили о замене Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах, более молодым и компетентным.

Теледебаты между Трампом и Байденом состоялись в США вечером 27 июня. В ходе них стороны обменялись мнениями об экономическом состоянии США. Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником», а экс-президент заявил, что действия его оппонента рано или поздно втянут США в третью мировую войну.

Телеканал CNN сообщил, что у представителей Демпартии началась паника после дебатов. Отмечалось, что часть источников подвела итог встречи в крайне резкой и нелицеприятной для действующего главы Белого дома форме.

В свою очередь, Трамп предложил Байдену провести ещё одни дебаты и реабилитироваться после провала, уточнив, что новые дебаты должны проходить без модераторов.