Вашингтон, 11 июля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Всё более возрастающая роль НАТО в украинском конфликте создаёт угрозу, заявил 10 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан Будапешт

Глава правительства также назвал такой курс Североатлантического альянса безответственным, поскольку, по его словам, остаются неясными последствия указанных шагов.

«По нашему мнению, это опасно и даже безответственно по причине того, что никто не понимает, чем это закончится и куда приведёт», — сказал Орбан в обращении, опубликованном в социальных сетях.

Премьер-министр напомнил, что НАТО создавалось для защиты членов организации, однако в настоящее время альянс превращается во всё более военную структуру и игнорирует первоначальные цели. Вместе с тем глава правительства отметил, что на саммите блока в Вашингтоне он не станет настаивать на необходимости вернуть объединение к прежнему курсу и развивать оборонительные возможности.

Орбан также подчеркнул, что Венгрия не будет участвовать в миссии НАТО на Украине, но продолжит соблюдать обязательства по укреплению своей обороноспособности.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля глава венгерского МИД Петер Сийярто проинформировал, что Будапешт не считает Россию угрозой для НАТО или ЕС и не верит обвинениям в адрес РФ в том, Москва якобы собирается начать прямой конфликт с Западом. Он добавил, что Венгрия допускает возможность урегулирования украинского кризиса, если в этом году в США переизберут экс-президента Дональда Трампа.

НАТО в рамках своего саммита в Вашингтоне выпустило декларацию, в которой говорится, что альянс намерен продолжать расширение в Чёрном море и на Балканах. Встреча стран блока началась 9 июля и должна завершиться 11 июля.

8 июля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что НАТО является реальным источником угрозы для глобального мира и стабильности. Дипломат указал, что Североатлантический альянс всё время расширяет свои полномочия, а также выходит за область обороны и провоцирует конфронтацию.