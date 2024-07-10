Будапешт, 11 июля, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не может разрешиться на поле боя, так как стратегия стран Евросоюза и НАТО не принесла желаемых результатов и западное оружие не помогло Киеву переломить ситуацию. Такое заявление сделал 10 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Стратегия, которой ЕС и НАТО придерживались последние два с половиной года, просто не принесла никаких результатов, потому что ситуация ухудшается, вы видите жестокие нападения. Вы видите риск эскалации. Вы видите жестокость на поле боя. И я думаю, что ситуация будет ухудшаться», — указал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что украинский конфликт не имеет решения на поле боя, так как всё поставленное Киеву оружие, стоимостью в миллиарды долларов, не помогло украинской армии добиться преимущества. Сийярто отметил, что российские войска продолжают продвижение вперёд, и если не установить мир, Украине грозит уничтожение.

По мнению Сийярто, странам Запада нужно прекратить делать ставку на достижение Украиной военного превосходства, а начать подталкивать стороны конфликта к мирным переговорам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Нидерланды внесут 20 миллионов евро в совместный фонд коалиции по поставках беспилотный летательных аппаратов для Украины.

Кроме того, 10 июля стало известно, что Дания и Нидерланды при поддержке Соединённых Штатов поставят на Киеву эскадрильи истребителей F-16. Ожидается, что первые самолёты появятся на Украине до конца лета.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от военной поддержки Украины. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что поставки американских истребителей F-16, как и другие западные вооружения, не способны изменить ход специальной военной операции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил.