Вашингтон, 10 июля, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки нуждаются в огромных ресурсах для обслуживания своего «очень старого» флота. Об этом 10 июля заявил командующий боевым воздушным командованием США генерал Кеннет Уилсбах.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Обслуживание воздушных судов имеет фундаментальное значение, чтобы самолёты были готовы к ежедневным полётам. Это требует огромного количества ресурсов ради того, чтобы поддерживать наш очень старый флот», — приводит его слова Lenta.ru.

Уилсбах также указал на необходимость проведения регулярных инспекций для проверки состояния судов воздушного флота.

Как передавало ИА Регнум, в феврале издание Politico сообщило, что Пентагон в 2024 году сократит свои расходы в рамках программы перевооружения на $10 млрд, то есть более чем на один процентный пункт бюджета министерства обороны. Под сокращение, в частности, попадут производство и обслуживание истребителей F-35, ударных подводных лодок и вертолётов.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчёты сообщило, что странам «Большой семёрки» (G7) необходимо по меньшей мере десять лет и около $10 трлн, чтобы провести перевооружение и модернизацию вооружённых сил и выйти на уровень оборонных расходов времён холодной войны, когда Запад тратил на нужды обороны около 4% ВПП.