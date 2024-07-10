Вашингтон, 10 июля, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Венгрия не считает Россию угрозой для НАТО или Евросоюза и не верит обвинениям, будто Москва планирует вступить в прямой конфликт с Западом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто 10 июля агентству Reuters на полях саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Сийярто сказал, что Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для НАТО или членов Европейского Союза, заявив, что российские лидеры рациональны и не пойдут на риск прямого конфликта с Западом», — говорится в публикации.

Министр добавил, что Венгрия видит шанс на урегулирование конфликта на Украине, если экс-президент США Дональд Трамп вернётся в Белый дом в ходе предстоящих выборов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 июня назвал домыслами и бредом заявления о планах России напасть на Европу. Он отметил, что эту антироссийскую пропаганду используют для обоснования гонки вооружений на Западе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале июля посетил Киев, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а потом прилетел в Москву на встречу с российским лидером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Орбан продемонстрировал политическую волю к диалогу.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что венгерский премьер, встретившись с Путиным и обсудив возможные мирные переговоры, фактически уничтожил прошедший в Швейцарии саммит по Украине и так называемую «мирную формулу» Зеленского. Украинский политик также назвал бесполезной поездку главы киевского режима в Вашингтон на саммит НАТО.

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в беседе с ИА Регнум заявил, что Орбан не согласовал мирную миссию с Евросоюзом, и это возмутило Брюссель. Эксперт не исключил, что Венгрия делает ставку на то, что Трамп снова станет президентом.