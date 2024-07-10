Вашингтон, 10 июля, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Россия перевела оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, значительно нарастив выпуск оружия и боеприпасов, и НАТО не может себе позволить отстать. Об этом 10 июля заявил президент США Джо Байден.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники», — сказал он на саммите альянса.

По его словам, нельзя позволить, чтобы НАТО отстало от России в этом плане.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО, которые альянс должен оперативно компенсировать. По его словам, запасы и производственные возможности альянса оказались слишком малы, при этом были выявлены большие пробелы в совместимости войск.

Президент России Владимир Путин 25 мая отметил, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Он подчеркнул, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи.

Также Путин отмечал, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.