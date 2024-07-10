Москва, 10 июля, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Мирные переговоры между Москвой и Киевом начнутся тогда, когда украинские власти будут к этому готовы, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко 10 июля на полях дискуссионного клуба «Валдай».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Позиция президента [России Владимира Путина] ясна: переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина и когда она займёт реалистичную позицию», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Руденко призвал не загадывать сроки, когда это может произойти. Он также указал на то, что украинская сторона, находясь под внешним управлением, выдвигает условия, которые не могут стать основанием для серьёзных разговоров.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 10 июля заявил, что мирным переговорам с Киевом может поспособствовать смена политического режима на Украине. По его мнению, если власть захватят ещё большие радикалы, то Запад уже не сможет обосновать их поддержку и вынудит Киев пойти на уступки.

Путин 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом при выполнении украинской стороной ряда условий. Основными из них он назвал полный вывод ВСУ с территорий новых российских регионов и отказ Украины от вступления в НАТО.