Санкт-Петербург, 10 июля, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Сотрудники полиции ищут злоумышленников, осквернивших захоронения погибших участников специальной военной операции на кладбищах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили 10 июля журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Илья Наймушин/РИА Новости

По информации ведомства, в течение 9 июля в отделения полиции поступили два заявления. Сначала 52-летняя женщина сообщила, что на Смоленском кладбище кто-то сжёг венки на могиле её погибшего мужа, потом 49-летняя жительница деревни Горы Ленинградской области заявила о повреждении могилы её сына на местном кладбище.

Правоохранители по обоим инцидентам проводят проверки, после сбора данных будет принято решение по возбуждению уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, в мае жителя Хабаровска приговорили к 15 годам заключения за осквернение могил участников спецоперации, поджог военкомата, надругательство над флагом России, хулиганство и вандализм. Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима.

В апреле во Владикавказе задержали местную жительницу за осквернение могил бойцов, погибших в ходе СВО. Она, будучи пьяной, проникла на территорию «Аллеи героев» на кладбище, где разбросала венки и вазы с цветами.