Москва, 10 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» за первое полугодие выполнили 15,4 тыс. заявок, что на 24% превышает показатели 2023 года. Об этом 10 июля сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Антон Новодережкин/ТАСС

Сервис работает на сайте mos.ru почти три года. Благодаря ему горожане могут подарить вторую жизнь старым, ненужным и сломанным вещам. Для этого нужно оставить заявку, согласовать дату и время вывоза. Специалисты забирают вещи и доставляют их на перерабатывающие предприятия. С момента запуска сервиса в 2021 году уже выполнено 69,8 тысячи заявок.

Отмечается, что в 2024 году горожане чаще всего сдают на утилизацию крупную бытовую технику. За полгода на переработку отправили 5 тыс. стиральных машин, 4,5 тыс. холодильников и более 3 тыс. кухонных плит. Также по заявкам вывезли шесть автомобилей и 83 пианино.

Более 85% сдаваемых вещей перерабатывают и используют повторно для выпуска новых предметов. В частности, пластик, металл, резину и стекло применяют для производства авто, мебели и сантехники, а ткани и дерево — для упаковочных и обивочных материалов.

За время работы сервиса москвичи отправили на переработку более 1 тыс. тонн металла. На предприятиях металлические предметы разделяют, после чего из них извлекают чёрные и цветные металлы, а также пластик. Затем специалисты при необходимости могут их переплавить, измельчить или спрессовать.