Лондон, 10 июля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Полиция Лондона разыскивает 26-летнего Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве из арбалета жены и двух дочерей ведущего телеканала Би-би-си Джона Ханта, сообщила газета The Times.

Соцсети Джон и Кэрол Хант

По информации издания, преступление совершили в ночь на 10 июля в доме тележурналиста. Погибли 61-летняя Кэрол Хант, 25-летняя Луиза и 28-летняя Ханна. Полиция попросила жителей столицы сообщить любую информацию о местонахождении подозреваемого. При этом рекомендуется не приближаться к нему.

Сообщается, что Клиффорда видно на видео, снятом камерой, встроенной в дверь дома, находящегося напротив дома Ханта. На кадрах подозреваемый уходит с места преступления, неся что-то в руках, завёрнутое в простыню, подходит к автомобилю и уезжает на нём. Машину предполагаемого убийцы обнаружили.

Газета отметила, что британские законы не требуют получения лицензии на владение арбалетом, но его разрешено носить в общественных местах только в исключительных случаях.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на греческом острове Сими пропал популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли. Он отправился с семьёй и парой знакомых на труднодоступный пляж, но по дороге заявил, что устал и пойдёт домой. Когда остальные вернулись домой, то не обнаружили там журналиста и начали поиски. Его тело нашли на каменной ограде на пляже на пятый день после исчезновения.