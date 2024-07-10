Москва, 10 июля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Кузьминский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы организатора экстремистской группировки. Участник сообщества отправится в колонию на 2 года девять месяцев, сообщили в московском ГСУ СК.

ГСУ СК России по г. Москве

«Приговором Кузьминского районного суда обвиняемым назначено наказание в виде 6 и 2 лет 9 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что не позднее декабря 2019 года группа лиц организовала на территории Юго-Западного административного округа работу запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации. Собрания проводили с декабря 2019 года по январь 2020 года в одной из квартир на улице Вавилова. Там участники изучали экстремистскую литературу.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы обвиняемых и изъяли множество экстремистской литературы и ряд предметов, имеющих значение для уголовного дела.

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора по ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Ранее шестерых соучастников признали виновными и приговорили к лишению свободы на длительные сроки, отметили в ведомстве.