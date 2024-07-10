Москва, 10 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Реконструкцию Пушкинской набережной в парке Горького в Москве завершат до конца 2024 года. В перспективе будет преображена вся территория парка. Об этом 10 июля сообщил мэр города Сергей Собянин.

Артем Геодакян/ТАСС

«Центральная часть парка Горького, конечно, требует нового взгляда, нового подхода и обновления. Особенно это касается Пушкинской набережной, которая в настоящее время представляет из себя просто большую полосу асфальта. Конечно, это уже не соответствует нашим подходам, стандартам, требованиям горожан. Поэтому мы затеяли крупную реконструкцию, к которой шли несколько лет», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Собянин выразил уверенность, что Пушкинская набережная будет одной из самых любимых и популярных в городе.

Он подчеркнул, что работы ведутся активно и до конца года должны быть выполнены. После этого реконструируют оставшуюся часть парка — будет сделано обновление прудов, тропиночной сети. Кроме того, планируется создание новых зон для купания и пляжного отдыха, которых в сейчас в парке недостаточно.

По словам мэра, парк Горького получит второе дыхание и будет ещё более популярным для москвичей и туристов.