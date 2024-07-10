Москва, 10 июля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Благодаря проекту Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) потенциальными донорами за три года стали 13 тыс. человек, сообщила 10 июля пресс-служба «Почты России».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«13 000 человек направили образцы для вступления в регистр. Из них 20 человек смогли стать донорами костного мозга для онкобольных людей», — говорится в публикации.

Пресс-служба отметила, что в России дистанционный рекрутинг доноров костного мозга пока только набирает популярность. Теперь тем, кто готов записаться в реестр, не нужно искать лабораторию для сдачи крови, необходимый набор для взятия биообразца желающим присылают по почте.

Заявки на донорство в Национальный РДКМ направили из 86 регионов России. Больше всего добровольцев проживают в Москве — 3429 человек, на втором месте Московская область (2253 человека), на третьем — Санкт-Петербург (2165 человек). При этом проект позволил стать потенциальными донорами в том числе жителям отдалённых населённых пунктов.

«Донорская база, которая создаётся сейчас, будет работать ещё долгие годы. Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет», — сообщила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, министр здравоохранения России Михаил Мурашко в марте сообщил, что в стране в ходе реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выживаемость пациентов со злокачественными образованиями в течение первого года его постановки выросла на 18%. За последние пять лет показатель вырос на 8%. Глава Минздрава добавил, что с 2019 года, после соответствующего поручения президента Владимира Путина, созданы 11 онкологических центров и хирургических подразделений в онкологических диспансерах.