Москва, 10 июля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Фигурант дела обвиняемого в получении взятки начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова передал взятку генералу на общую сумму более 30,5 млн рублей, сообщили представитель следствия в Басманном суде Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Юрий Кузнецов

Там рассматривают ходатайство СК о продлении бизнесмену срока ареста на три месяца.

«Лев Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн рублей и жилого дома», — заявил следователь.

Он добавил, что общая сумма взятки составила 30 млн 503 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в середине мая в отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали. В ходе обысков у Кузнецова нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов.

Защита обжаловала арест. 9 июля суд принял решение продлить генералу арест до 12 октября 2024 года. Ожидается, что защита Кузнецова обжалует это решение, поскольку ранее настаивала на изменении ему меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

14 мая стало известно, что Кузнецов получил взятку не в виде денег. По версии следствия, он получил коттедж с участком в Краснодарском крае. Сумма взятки в деле главного кадровика Минобороны превышает 30 млн рублей. По сведениям СМИ, стоимость участка составила 7,5 млн рублей, коттеджа — около 23 млн рублей.

Задержанный бизнесмен Мартиросян обжаловал свой арест. 28 мая в Басманном суде Москвы сообщили, что адвокаты подозреваемого направили апелляционную жалобу на избрание меры пресечения в виде ареста до 12 июля 2024 года. Дату её рассмотрения в судебной инстанции не уточнили.

В конце мая стало известно, что в Краснодаре закрылся бизнес Мартиросяна. Прекратили работу отель, столовая и продуктовый магазин.