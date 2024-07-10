Лима, 10 июля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. В Перу нашли мумифицированные останки альпиниста, пропавшего без вести в горах летом 2002 года. Об этом написала газета The Independent.

AP/TASS

По данным издания, 22 года назад американец Уильям Стэмпфл пропал без вести в результате схода лавины на горе Уаскаран, которая является самой высокой точкой в Перу. Помимо него, погибла вся группа.

«Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Мумифицированные документы позволили полиции опознать его тело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что останки обнаружили после того, как на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах растаял лёд.

Как передавало ИА Регнум, в результате схода лавины в Колумбии погибли 29 человек. Лавина сошла с гор Кундинамарки, снежная масса накрыла около 30 жилых домов. Из зоны бедствия были эвакуированы несколько десятков человек.

Покоривший Эверест десять раз альпинист из Северной Ирландии Ноэль Ханна умер после спуска с пика Аннапурны, который находится в западном Непале.