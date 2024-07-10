Москва, 10 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Идея продолжения конфликта не пользуется популярностью, возможно, уже достигнуты какие-то предварительные договорённости, однако именно от США будет зависеть, состоятся ли переговоры. Такое мнение 10 июля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в письме лидерам Евросоюза по итогам турне на Украину, в Россию и Китай сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что новые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоятся до конца текущего года.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фёдоров отметил, что мирная миссия Орбана не была согласована с Европейским союзом, потому евробюрократия и возмутилась его инициативой. Если к концу года переговоры действительно состоятся, то его статус в Европе значительно повысится.

«Возможно, уже есть какие-то предварительные договорённости. Кулуарные переговоры ведутся постоянно, поскольку все устали от конфликта. Возможно, ставка делается на непосредственно экс-президента США Дональда Трампа, который в случае прихода к власти может заморозить поставки на Украину. Идея продолжения конфликта теряет популярность. И Россия, и Китай, и другие игроки попытаются договориться или начнут договариваться в текущем году. Не зря Путин выступил с заявлением, раскрыв условия для переговоров. Есть много игроков, которые хотят, чтобы переговоры состоялись. Это и Турция, и Китай, и некоторые европейские страны. Европейский обыватель устал от этого конфликта, это подтверждают выборы в Европарламент и национальные парламенты. Однако решающее значение в вопросе о том, состоятся ли переговоры, будет иметь позиция США», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой.

Президент России 20 февраля заявил, что Москва никогда не была против переговоров, в том числе и по теме Украины. Он подчеркнул, что Россия никогда не прерывала диалог, его прекратила Украина. Киев сделал это по прямой команде из Лондона и Вашингтона, заявил Путин.

2 июля, во время визита в Киев, премьер Венгрии предложил Зеленскому прекратить огонь для того, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

В Москве 5 июля состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном. По итогам переговоров Орбан назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете Евросоюза.

Он пояснил, что позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта сильно отличаются друг друга, для достижения мира необходимо совершить очень много шагов. Глава венгерского правительства назвал этот визит в Россию одним из этапов мирной миссии.

Венгерский премьер-министр 8 июля провёл встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Позже глава правительства Венгрии сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с Владимиром Путиным полностью уничтожил «мирную формулу» Зеленского. По мнению Соскина, на этом фоне приезд главы киевского режима на саммит НАТО в Вашингтон уже фактически является бесполезным, в то время как, по его словам, у украинской армии нет средств противовоздушной обороны, а у набранных бригад мобилизованных — оружия.