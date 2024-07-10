Вена, 10 июля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Визит премьера-министра Индии Нарендры Моди в Москву прошёл чрезвычайно успешно, заявил 10 июля первый замминистра иностранных дел страны Винай Кватра на брифинге в Вене, где премьер находится в настоящее время.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

В ходе выступления дипломата спросили, правдива ли информация о возникших в ходе визита Моди в Москву разногласиях по программе.

Кватра удивился подобным предположениям и отметил, что визит был чрезвычайно успешен. Обсуждения лидеров даже вышли за рамки запланированного на них времени, добавил замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина и премьера Индии во время встречи в Кремле не было разногласий. Решение не проводить переговоры лидеров двух стран в расширенном формате приняли из-за необходимости Моди срочно лететь в Австрию на запланированные на конец дня мероприятия.

9 июля Песков рассказал, что президент России и премьер-министр Индии во время переговоров затронули все вопросы по повестке дня и конструктивно обсудили ситуацию вокруг Украины. Представитель Кремля добавил, что из-за исчерпывающего обсуждения всей повестки в узком формате Путин и Моди решили не проводить переговоры в расширенном составе.

Позднее в этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Индии можно охарактеризовать термином «особо привилегированное партнёрство». Он уточнил, что Путин и Моди также наметили конкретные задачи и цели по взаимному партнёрству.