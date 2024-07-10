Москва, 10 июля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Договор о стратегическом партнёрстве, заключённый Россией и КНДР, вносит абсолютно новый элемент в расстановку сил в Северо-Восточной Азии, заявил 10 июля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

Юрий Смитюк/ТАСС

«Самое важное — это договорённости, которые были достигнуты, в первую очередь Договор о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей. Это очень важный документ, который вносит совершенно новый элемент в расстановку сил в Северо-Восточной Азии», — сказал замминистра.

Он отметил, что последствия изменения ситуации в этом макрорегионе ещё предстоит проанализировать и оценить. Новый союз России и КНДР очень встревожил геополитических противников Москвы, добавил Руденко.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. На следующий день он и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры и подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Стороны договорились о взаимной помощи, если против одного из участников соглашения совершат агрессию. Путин назвал договор основой двухсторонних отношений на долгий период.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя договор между Россией и Северной Кореей, заявила, что стороны таким образом купировали растущие угрозы со стороны Запада. Она также подчеркнула, что документ не направлен против каких-либо государств. Цель договора — снижение риска новой войны Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия, добавила дипломат.

Руденко 25 июня назвал договор между Россией и КНДР предупреждением для других стран, стремящихся обострить ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что документ не направлен против Южной Кореи или ещё каких-либо стран. Замминистра также назвал США основным источником напряжённости в регионе.