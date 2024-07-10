* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 10 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность интернет-издания The Moscow Times (организация, выполняющая функции иноагента), сообщили 10 июля в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Там отметили, что учредителем СМИ является гражданин Нидерландов, одновременно руководящий организациями Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B. V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ).

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times», — заявили в Генпрокуратуре.

Публикации издания дискредитировали решения руководства России как во внешней, так и во внутренней политике, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт газеты The Moscow Times за один из опубликованных материалов. В редакции уточнили, что материал касался проведения специальной военной операции России на Украине.

10 июля в России также признали нежелательной деятельность британского фонда The John Smith Trust. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой отметил, что фонд занимался вербовкой агентов для работы против России, а также готовил условия для свержения в РФ государственной власти и собирался препятствовать достижению целей и задач российской спецоперации.

В середине июня Генпрокуратура России вынесла такое же решение в отношении неправительственной организации International Russian Radio&Television (организация, признанная нежелательной в РФ), которая зарегистрирована в Финляндии. Нежелательными также были признаны две американские и канадские структуры, связанные с ней.