Москва, 10 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Зелимхан Хасбулатов, жестоко избивший в прошлом году российскую певицу Алёну Андерс (настоящее имя Алёна Бурмакина), приговорён к шести годам колонии строгого режима, сообщили ИА Регнум в суде.

Зелимхан Хасбулатов

Также суд обязал мужчину выплатить пострадавшей компенсацию за моральный вред в 1,5 млн рублей.

В ходе слушаний сам Хасбулатов утверждал, что тяжёлые травмы певица получила якобы после того, как на неё упало зеркало. Однако следствие доказало, что это не так. Удалось установить, что металлическая пластина, на которую крепилось зеркало, была сломана с применением силы. Таким образом, зеркало точно не упало само на пострадавшую.

Также суд учёл, что защита после этого попыталась представить другую версию произошедшего и утверждала, что Алёну избили некие «неустановленные лица».

«В ходе судебного следствия подсудимый вёл себя агрессивно по отношению к свидетелям и потерпевшей, а также к участникам процесса, в том числе высказывал угрозы, в связи с чем выводы эксперта о наличии у Хасбулатова З. К. эмоционально-неустойчивого расстройства, проявляющегося в виде вспыльчивости, раздражительности, конфликтности, эмоциональной и поведенческой неустойчивости, склонности к делинквентному поведению суд считает обоснованным», — указали в суде.

Инцидент произошёл 14 февраля 2023 года. Зелимхан и Алёна, которые были в отношениях, отмечали День святого Валентина, но в какой-то момент вспыхнул конфликт. Алёна пропала из соцсетей и не выходила на связь с родными несколько дней. Беспокоясь за дочь, проживавшая в другом городе мать 29-летней певицы вызвала скорую на её адрес. Врачи нашли девушку в практически бессознательном состоянии.

Зелимхан сначала заверял, что Андерс простудилась, затем рассказал невероятную историю, что на Алёну упало домашнее зеркало.

«Врачи диагностировали у девушки черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, острую субдуральную гематому правой лобно-теменно-височной области. Девушке провели срочную трепанацию черепа, после которой она впала в кому на полтора месяца», — рассказал тогда источник ИА Регнум.

Только 28 марта артистка пришла в себя и смогла рассказать, что произошло на самом деле.

Как указано в материалах уголовного дела, Зелимхан нанёс девушке 16 ударов по голове и телу. Причиной агрессии стала ревность. Узнав всю правду, мать певицы пошла в полицию, вскоре Зелимхана Хасбулатова задержали и заключили под стражу.

Журналисты ИА Регнум следили за ходом дела и сами стали свидетелями агрессивного и хамского поведения Хасбулатова. Сначала бывший адвокат Зелимхана рассказал, что тот и его отец себя очень надменно и по-хамски вели во время переговоров. По словам госзащитника, отец подсудимого Казбек Хасбулатов постоянно кичился какими-то связями с генералами, которые якобы вытащат его сына из тюрьмы.

На заседании новые защитники Хасбулатова подали несколько ходатайств, пытаясь уличить пролежавшую в коме девушку во лжи, но все они были отклонены. Судья посчитала, что ходатайства лишь затянут процесс и не принесут ничего конкретного.

Сам Хасбулатов в суде улыбался, а на просьбу корреспондента ИА Регнум ответить на несколько вопросов ответил агрессией, набросившись на журналистку. Остановить агрессию помогли конвоиры, которые оперативно увели подозреваемого.