Ижевск, 10 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии, ещё 22 человека, включая троих детей, пострадали. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

МВД по Удмуртии

«10 июля в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии погибло два человека, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, в том числе трое детей», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что экипажи скорой помощи доставили всех пострадавших в Воткинскую городскую больницу, где после осмотра врачей им оказывают необходимую помощь. Решается вопрос о госпитализации.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в Татарстане легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовым тягачом МАН. В результате этого погибли два человека — восьмилетняя девочка и водитель легковушки.

Глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута 8 июля сообщил, что в результате ДТП с участием микроавтобуса на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области погибли пять человек. По словам Сигуты, в автобусе находились направлявшиеся на операцию люди с сопровождающими.