Москва, 10 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Блогер Гусейн Гасанов, задолжавший налоговой более 128 млн рублей, находится в бегах, заявила 10 июля глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Telegram-канал Гусейна Гасанова Блогер Гусейн Гасанов

Директор ЛБИ отметила, что налоговая заинтересовалась деятельностью блогера после обращения организации в МВД России.

«Ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — написала в Telegram-канале Мизулина.

Она выразила надежду, что теперь Федеральная налоговая служба, МВД и СК оперативно проведут проверки в отношении блогеров Асхаба Тамаева и Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). По последнему материалы в СК передали ещё в декабре 2023 года, добавила Мизулина.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня стало известно, что ФНС намерена изъять имущество Гасанова и через суд забрать два элитных автомобиля и апартаменты в «Москва-Сити». По информации телеканала РЕН ТВ, производство по заявлению ФНС в отношении индивидуального предпринимателя Гасанова возбудил Арбитражный суд. На данный момент блогер должен налоговой 128,5 млн рублей.

15 июня Налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате Гасановым долга в размере 144,8 млн рублей. Поскольку он не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс» заблокировали.

Гасанов предложил интернет-курс «Мышление миллионера», за что в блогерской среде его назвали инфоцыганом, как и автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денег.