Москва, 10 июля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. МЧС России направило на рассмотрение в правительство проект документа об увеличении в 1,5 раза выплат пострадавшим от паводков, заявил глава министерства Александр Куренков 10 июля во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Егор Алеев/ТАСС

Министр сообщил, что с начала года общий объём выплат пострадавшим от стихии составил 11 млрд рублей. 350 тыс. жителей получили единовременную материальную помощь, более 70 тыс. получили компенсацию утраты имущества первой необходимости.

«В настоящее время 98% всех заявлений уже отработаны», — уточнил Куренков.

Он также сообщил, что жителям пострадавших от паводков регионов оказывают другую социальную помощь. В том числе 5,5 тыс. детей отдохнули в летних лагерях.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий стихийных бедствий, подчеркнул, что жителей, пострадавших от паводков, необходимо обеспечить жильём до наступления зимы. Он поручил проследить за этим министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Глава ведомства сообщил, что в сильно пострадавшем от стихии Орске Оренбургской области идёт строительство новых квартир и ремонт частных домов.

Глава государства в июне поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проверить, как выполняют его поручение, и организовать отдых для детей из подтопленных регионов. Замглавы правительства отметила, что деньги на исполнение поручения выделили.

Пресс-служба президента 22 мая опубликовала его поручения в рамках ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Глава государства распорядился выделить этим регионам помощь из федерального бюджета. Он также рекомендовал предоставлять отгулы и отпуска жителям, которым нужно восстановить приемлемые условий для жизни в своих домах.