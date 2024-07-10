Нефть из «облака»: что такое ЕЦПK и зачем это «Роснефти»
Москва, 10 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Несмотря на знойные выходные в Москве, когда, казалось, асфальт вот-вот расплавится от экстремальных температур, павильон компании «Роснефть» на ВДНХ, выполненный в строгих геометрических пропорциях и окрашенный в узнаваемые чёрно-жёлтые цвета, на удивление до отказа забит посетителями выставки, организованной нефтяным гигантом.
В центре презентационного зала разместились рыжие столы и столики, сбоку — лобби-бар, стилизованный под те кафе, что есть на каждой заправке топливной компании.
— Здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашем павильоне. Надеюсь, вы уже успели оценить его по достоинству и познакомились с представленными достижениями нефтяной отрасли, в том числе в сфере информационных технологий.
Глава департамента IT-технологий Дмитрий Ломилин со второй попытки после проверки микрофона методом «Раз, два, три — как слышно?» знакомит окружающих с главной темой своего выступления.
— Хочу представить наш уникальный продукт — Единую цифровую платформу компании или сокращенно ЕЦПК. Данный проект реализуется «Сибинтек», системным IT-интегратором «Роснефти».
На экране загораются красивые картинки, объясняющие на пальцах — вернее, на слайдах, что это за зверь такой. Если коротко — полностью импортозамещённые облачные технологии, которые замыкают практически все без исключения рабочие процессы компании на внутреннюю кухню.
Опуская сложные, хотя и, безусловно, важные технические подробности вроде «ЕЦПК состоит из баз данных, брокеров сообщений [сервисов, которые помогают элементам системы взаимодействовать между собой, — примечание ИА Регнум], конвейера разработки и прикладных приложений и будет работать по модели PaaS на базе Kubernetes», главная фишка нового продукта понятна даже далёким от сложного мира IT рядовым обывателям — тут всё своё, отечественное.
То есть буквально всё, а не, как это, к сожалению, порой бывает в других сферах, когда лепят поверх иностранного продукта шильдик российского производства и — вуаля, готово! Якобы, уже «наше».
«Это полностью российское программное обеспечение, оно состоит из наших собственных наработок, разработок с открытым программным кодом и коробочных продуктов российских производителей, которые внутри платформы работают по её правилам и уже увязаны между собой. Соответственно, мы импортозамещаем те программные продукты, которые компания исторически использует для своих бизнес-процессов», — рассказывает ИА Регнум Дмитрий Ломилин.
Впрочем, неудивительно, почему «Роснефть» занялась полным циклом проработки нужных в первую очередь ей самой цифровых решений — в конце концов системообразующая отрасль и полумеры в ней недопустимы.
— Если из-за океана решат опустить рубильник, то на вашу работу это никак не повлияет?
— Никак не повлияет, — уверен Дмитрий Ломилин.
— Решение назревшее или опережающее?
— Я бы сказал так: первая очередь, которая запускается в промышленную эксплуатацию, это своевременное решение. А то, что будет делаться во вторую и третью очереди — это уже выход на лидерство за счёт применения и врезки технологий искусственного интеллекта внутри бизнес-процессов компании.
Платформа доступна как IT-специалистам «Роснефти», так и обычным пользователям, — например, можно самостоятельно загружать в базу данные, а потом делиться ими с коллегами.
— От привычного всем бизнес-пользователям Excel необходимо двигаться в сторону инструментов самообслуживания. Поэтому в рамках ЕЦПК были адаптированы и встроены несколько российских решений, заточенных на работу с данными и их анализ. Мы видим, что эффективность российских ИТ-решений непрерывно растет.
И это, уверяют в компании, максимально безопасно, ведь процесс защиты не выпадает из контроля ни на одном этапе жизненного цикла продукта — от анализа исходного кода до контроля в процессе эксплуатации.
— А айтишники, которые поддерживают работу платформы, разбросаны по всему миру или в России находятся?
«Нет, у нас ограничение есть. Поскольку это «Сибинтек», то всё делают сотрудники, находящиеся в периметре Российской Федерации. То есть из-за рубежа платформа вообще не доступна. Да и не может быть доступна — разработчики просто не смогут с ней работать», — рассказывает ИА Регнум Дмитрий Ломилин.
В планах у компании развить и своего цифрового помощника на базе уже нашумевших моделей GPT.
— Мы их назвали РН-GPT. В будущем эти помощники смогут обеспечивать эффективное выполнение процессов каждым из бизнес-пользователей.
Правда, все перечисленные новшества созданы и доступны исключительно для самой «Роснефти». И там не планируют коммерциализировать продукт на внешних рынках.
— По крайней мере, пока, — заключает Ломилин.