Москва, 10 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Несмотря на знойные выходные в Москве, когда, казалось, асфальт вот-вот расплавится от экстремальных температур, павильон компании «Роснефть» на ВДНХ, выполненный в строгих геометрических пропорциях и окрашенный в узнаваемые чёрно-жёлтые цвета, на удивление до отказа забит посетителями выставки, организованной нефтяным гигантом.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Презентация ЕЦПК «Роснефти»

В центре презентационного зала разместились рыжие столы и столики, сбоку — лобби-бар, стилизованный под те кафе, что есть на каждой заправке топливной компании.

— Здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашем павильоне. Надеюсь, вы уже успели оценить его по достоинству и познакомились с представленными достижениями нефтяной отрасли, в том числе в сфере информационных технологий.

Глава департамента IT-технологий Дмитрий Ломилин со второй попытки после проверки микрофона методом «Раз, два, три — как слышно?» знакомит окружающих с главной темой своего выступления.

— Хочу представить наш уникальный продукт — Единую цифровую платформу компании или сокращенно ЕЦПК. Данный проект реализуется «Сибинтек», системным IT-интегратором «Роснефти».

На экране загораются красивые картинки, объясняющие на пальцах — вернее, на слайдах, что это за зверь такой. Если коротко — полностью импортозамещённые облачные технологии, которые замыкают практически все без исключения рабочие процессы компании на внутреннюю кухню.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Презентация ЕЦПК «Роснефти»

Опуская сложные, хотя и, безусловно, важные технические подробности вроде «ЕЦПК состоит из баз данных, брокеров сообщений [сервисов, которые помогают элементам системы взаимодействовать между собой, — примечание ИА Регнум], конвейера разработки и прикладных приложений и будет работать по модели PaaS на базе Kubernetes», главная фишка нового продукта понятна даже далёким от сложного мира IT рядовым обывателям — тут всё своё, отечественное.

То есть буквально всё, а не, как это, к сожалению, порой бывает в других сферах, когда лепят поверх иностранного продукта шильдик российского производства и — вуаля, готово! Якобы, уже «наше».

«Это полностью российское программное обеспечение, оно состоит из наших собственных наработок, разработок с открытым программным кодом и коробочных продуктов российских производителей, которые внутри платформы работают по её правилам и уже увязаны между собой. Соответственно, мы импортозамещаем те программные продукты, которые компания исторически использует для своих бизнес-процессов», — рассказывает ИА Регнум Дмитрий Ломилин.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Презентация ЕЦПК «Роснефти»

Впрочем, неудивительно, почему «Роснефть» занялась полным циклом проработки нужных в первую очередь ей самой цифровых решений — в конце концов системообразующая отрасль и полумеры в ней недопустимы.

— Если из-за океана решат опустить рубильник, то на вашу работу это никак не повлияет?

— Никак не повлияет, — уверен Дмитрий Ломилин.

— Решение назревшее или опережающее?

— Я бы сказал так: первая очередь, которая запускается в промышленную эксплуатацию, это своевременное решение. А то, что будет делаться во вторую и третью очереди — это уже выход на лидерство за счёт применения и врезки технологий искусственного интеллекта внутри бизнес-процессов компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Презентация ЕЦПК «Роснефти»

Платформа доступна как IT-специалистам «Роснефти», так и обычным пользователям, — например, можно самостоятельно загружать в базу данные, а потом делиться ими с коллегами.

— От привычного всем бизнес-пользователям Excel необходимо двигаться в сторону инструментов самообслуживания. Поэтому в рамках ЕЦПК были адаптированы и встроены несколько российских решений, заточенных на работу с данными и их анализ. Мы видим, что эффективность российских ИТ-решений непрерывно растет.

И это, уверяют в компании, максимально безопасно, ведь процесс защиты не выпадает из контроля ни на одном этапе жизненного цикла продукта — от анализа исходного кода до контроля в процессе эксплуатации.

— А айтишники, которые поддерживают работу платформы, разбросаны по всему миру или в России находятся?

«Нет, у нас ограничение есть. Поскольку это «Сибинтек», то всё делают сотрудники, находящиеся в периметре Российской Федерации. То есть из-за рубежа платформа вообще не доступна. Да и не может быть доступна — разработчики просто не смогут с ней работать», — рассказывает ИА Регнум Дмитрий Ломилин.

В планах у компании развить и своего цифрового помощника на базе уже нашумевших моделей GPT.

— Мы их назвали РН-GPT. В будущем эти помощники смогут обеспечивать эффективное выполнение процессов каждым из бизнес-пользователей.

Правда, все перечисленные новшества созданы и доступны исключительно для самой «Роснефти». И там не планируют коммерциализировать продукт на внешних рынках.

— По крайней мере, пока, — заключает Ломилин.