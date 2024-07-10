Москва, 10 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге. Об этом 10 июля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Савостьянов/РИА Новости Владимир Путин

«Сам факт, что в нашем форуме примет участие президент РФ Владимир Путин, который выступит перед участниками, подчёркивает значимость этого мероприятия», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что Путин всегда уделяет большое внимание парламентской составляющей, потому что парламентарии избираются народами своих стран и представляют их интересы.

Х Парламентский форум БРИКС пройдёт в Санкт-Петербурге 11–12 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин на встрече с руководством МИД заявил о растущем интересе стран к формату БРИКС. Он отметил, что идёт объективный процесс формирования контуров многополярного и многостороннего мироустройства и этот образ будущего совпадает с устремлениями абсолютного большинства стран.

15 мая Путин назвал интеграцию новых участников БРИКС одной из главных целей председательства России в 2024 году. Также важна скоординированная работа по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене, отметил он.