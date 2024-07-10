Люксембург, 10 июля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. С бывшего главы компании «Еврохим» Владимира Рашевского сняли санкции, введённые Евросоюзом из-за конфликта на Украине. Такое решение вынес Европейский суд юстиции в Люксембурге.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Рашевский

В постановлении инстанции указано, что совет не смог представить конкретных и последовательных доказательств того, что заявитель был ведущим бизнесменом, что он поддерживал российское правительство или нёс ответственность за действия или политику.

Рашевский оставил свою должность в совете директоров компании и пост главного исполнительного директора «Еврохима» после включения в санкционные списки ЕС в марте 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта 2022 года Евросоюз ввёл санкции в отношении ряда российских юридических лиц и 15 граждан РФ. В санкционный список в том числе попал исполнительный директор «Еврохима» Владимир Рашевский.

В марте Европейский союз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа. Также из санкционного списка исключили вице-президента АФК «Система» Александра Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. В документе сообщается, что упоминания этих лиц удаляются из санкционных списков, а решение вступает в силу на следующий день после публикации.

Великобритания 25 июня сняла санкции с Алексея Филипповского, включённого в санкционный список в качестве заместителя генерального директора крупнейшего российского производителя алмазов «Алроса». Санкции предполагали арест активов и запрет на оказание трастовых услуг. О причинах снятия ограничений не сообщалось.