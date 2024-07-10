Музыкальная премия RU. TV названа лучшей по версии Fashion Summer Awards
Москва, 10 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Телеканал RU. TV стал лауреатом премии Fashion TV — Fashion Summer Awards в номинации «Лучшая музыкальная премия года». Награда была присуждена телеканалу за Русскую музыкальную премию телеканала RU. TV, которая прошла 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер.
Русская музыкальная премия прошла в новом для российского шоу-бизнеса формате, а именно в формате мюзикла, в центре которого — история любви ведущих, а все номера являются продолжением сюжета и вписаны в единую драматургию.
Другой отличительной чертой церемонии стал белый цвет, в котором были выдержаны декорации и наряды участников и гостей.
Режиссером церемонии стал известный постановщик зрелищных мероприятий Алексей Голубев с командой MAG film.
«В этом году мы провели настоящий творческий эксперимент сколлаборировав мюзикл с музыкальной премией. И мы в очередной раз выиграли, задав новый высокий уровень, — подчеркнул генеральный продюсер телеканала RU. TV Михаил Богомолов. — Премия получила самые горячие позитивные отзывы от артистов, зрителей и представителей профессиональной индустрии. Очень приятно, что наши коллеги, телеканал Fashion TV, также высоко оценили прошедшую церемонию».
Гостями премии Fashion Summer Awards стала вся светская элита столицы.
«Мы с Агатой Муцениеце были в неописуемом восторге от всего происходящего, — поделился эмоциями после награждения ведущий Русской музыкальной премии телеканала RU. TV 2024 Иван Чуйков. — Было очень красиво и масштабно. А когда мы услышали, что наша команда, наш любимый телеканал стал победителем в номинации, мы просто потеряли дар речи! Мы счастливы, что не побоялись попробовать новый формат музыкальных премий. И главное, это было по-нашему, по-русски!»