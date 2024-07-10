Москва, 10 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Телеканал RU. TV стал лауреатом премии Fashion TV — Fashion Summer Awards в номинации «Лучшая музыкальная премия года». Награда была присуждена телеканалу за Русскую музыкальную премию телеканала RU. TV, которая прошла 22 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер.

RU. TV Музыкальная премия RU. TV названа лучшей по версии Fashion Summer Awards

Русская музыкальная премия прошла в новом для российского шоу-бизнеса формате, а именно в формате мюзикла, в центре которого — история любви ведущих, а все номера являются продолжением сюжета и вписаны в единую драматургию.

Другой отличительной чертой церемонии стал белый цвет, в котором были выдержаны декорации и наряды участников и гостей.

Режиссером церемонии стал известный постановщик зрелищных мероприятий Алексей Голубев с командой MAG film.

«В этом году мы провели настоящий творческий эксперимент сколлаборировав мюзикл с музыкальной премией. И мы в очередной раз выиграли, задав новый высокий уровень, — подчеркнул генеральный продюсер телеканала RU. TV Михаил Богомолов. — Премия получила самые горячие позитивные отзывы от артистов, зрителей и представителей профессиональной индустрии. Очень приятно, что наши коллеги, телеканал Fashion TV, также высоко оценили прошедшую церемонию».

Гостями премии Fashion Summer Awards стала вся светская элита столицы.

«Мы с Агатой Муцениеце были в неописуемом восторге от всего происходящего, — поделился эмоциями после награждения ведущий Русской музыкальной премии телеканала RU. TV 2024 Иван Чуйков. — Было очень красиво и масштабно. А когда мы услышали, что наша команда, наш любимый телеканал стал победителем в номинации, мы просто потеряли дар речи! Мы счастливы, что не побоялись попробовать новый формат музыкальных премий. И главное, это было по-нашему, по-русски!»