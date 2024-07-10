Москва, 10 июля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Безработица в России находится на рекордно низком уровне, её показатель составляет 2,6%, заявил 10 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Сергей Коньков/ТАСС

«Безработица остаётся на рекордно низком уровне в 2,6%», — сказал Путин.

Он добавил, что количество работающих россиян в стране выросло. В прошлом году их число составляло 73,4 млн, в этом году уже достигло цифры в 74,1 млн. Также открылись более 2 тыс. вакансий, отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля глава государства заявил о снижении уровня безработицы среди молодёжи. По словам российского лидера, сейчас главный вопрос — не «где найти работу», а «где найти кадры».

Ранее об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что уровень безработицы среди молодёжи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023-м. За прошедшие пять лет возросла доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, — с 64 до 81%, добавила она

17 мая Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что в России практически полностью исчезла безработица.

27 апреля стало известно, что уровень безработицы в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%. Данные привёл Росстат. Предыдущий исторический минимум безработицы был зафиксирован в феврале 2024 года, когда показатель опустился до 2,8%. Тогда общая численность безработных в стране составляла 2,109 миллиона человек, в марте она снизилась до 2,026 миллиона.