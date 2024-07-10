Москва, 10 июля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Зарплата у инженера не может быть ниже, чем у курьера, государству необходимо исправлять возникший перекос. Об этом 10 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе совещания о совершенствовании трудового законодательства.

Варвара Гертье/РИА Новости

Политик отметил, что на совещании прозвучала фраза о том, что оплата труда курьера может быть больше, чем оплата труда инженера.

«Это очевидный перекос на рынке, и такого быть не должно. При том что рынок всё больше и больше требует людей, которые занимаются «служебными» функциями, тем не менее это не нормальная ситуация», — сказал он.

По словам Медведева, государству и «Единой России» необходимо задуматься об исправлении ситуации в этом вопросе, потому что, несмотря на важность цифровой сферы, реальное производство продолжает быть необходимым.

«И, если у нас будет осуществляться масштабный переток людей из реального сектора в этот, для нас это может создать когда-нибудь настоящие проблемы. Которые, кстати, мы сейчас вынуждены решать в ходе специальной военной операции: когда нам не хватает работников, а курьеров с улицы или же тех, кто занимается частным извозом, мы на заводы отправить не можем», — добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 июня заявил, что доходы россиян должны расти темпами выше, чем ВВП. Глава государства также отметил, что с 2025 года размер МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей.

Российский лидер 7 мая поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Путин также поручил обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.