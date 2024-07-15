Москва, 15 июля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Каждый человек не раз в своей жизни испытывал боль. Это реакция организма на причиняемый ему вред, которая помогает нам выжить. Так, боль предупреждает об угрозе — не пробуйте пальцем кипяток, не дотрагивайтесь до огня, будьте осторожны с острыми предметами.

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Однако жить с длительной болью бывает очень дискомфортно: пропадает сон, снижается работоспособность, портится настроение, не говоря уже о физических страданиях. Избавление от неё, в свою очередь, необходимо не только для восстановления нормального качества жизни, но и для здоровья — продолжительные болевые ощущения истощают эндокринную и иммунную системы организма, ослабляя его защитные функции.

Для купирования болевого синдрома в большинстве случаев используют анальгетики, блокирующие передачу сигналов боли на уровне головного мозга или периферических нервов. Одним из наиболее востребованных видов анальгетиков являются так называемые нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — по статистике их назначают каждому третьему пациенту. Популярность этих средств обусловлена комплексным действием, широким спектром показаний, а также большим разнообразием лекарственных форм. Благодаря специально подобранным компонентам НПВС оказывают не только болеутоляющее, но также противовоспалительное и жаропонижающее воздействие. Чаще всего эти средства применяются при боли в мышцах и суставах, невралгии, но их можно использовать при головной и зубной боли, лихорадке и т.д. Важно, что, в отличие от стероидных средств, НПВС не ослабляют иммунитет и обменные процессы.

Однако не обходится и без побочных эффектов: исследования показали, что большинство нестероидных противовоспалительных препаратов повышают давление. По мнению экспертов, в России есть и безопасные обезболивающие для гипертоников. В передаче «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева рассказала, что некоторые препараты от головной боли могут быть опасны для гипертоников и сердечников, так как они повышают давление. Наиболее безопасным препаратом с точки зрения сердечно-сосудистого профиля она назвала напроксен — действующее вещество препарата «Новема».

И самое главное — чтобы выбрать эффективный и безопасный способ обезболивания, необходимо обратиться к врачу. Медик разберётся в причинах боли, оценит её интенсивность, состояние пациента, после чего предложит оптимальные методы лечения, в том числе корректно назначив лекарственные средства.