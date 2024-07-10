Москва, 10 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. На 96-м году жизни скончался Юрий Морозов, который руководил строительством большинства зданий на космодроме Байконур. О его смерти ИА Регнум сообщили родственники.

Благотворительный Фонд НАДЕЖДА, ВЕРА, ВОЗРОЖДЕНИЕ Юрий Морозов

«Сейчас нам не до интервью, мы переживаем утрату. Дедушка с бабушкой 21 год прослужили на Байконуре. И всегда с гордостью нам об этом рассказывали», — поделилась внучка Екатерина.

Юрий Федорович Морозов родился 21 мая 1929 года. Он был инженером и инспектором, под руководством которого была построена большая часть зданий на Байконуре, в том числе на Площадке № 10, так именовался космодром в 1961 году, когда Юрий Гагарин отправился в космос. Юрий Морозов отправился на службу на Байконур сразу после защиты диплома, как сильнейшего студента его направили на самую ответственную работу. Он вступил в должность старшего помощника инспекции технического надзора по контролю над количеством специального оружия и принял 10-ю площадку. В последующие 20 лет ни одна дальнейшая постройка не обошлась без участия Морозова. Юрий Федорович был знаком с Германом Титовым и Сергеем Королевым. Морозов был удостоен Знака Почета и Ордена Трудового Красного Знамени после совместного полета с американцами 15 июля 1975 года, известного как «рукопожатие в космосе». Много лет Юрий Федорович посвятил космодрому, там же он познакомился со своей будущей женой Эльвирой Павловной. Она работала инженером-математиком на научно-исследовательском и испытательном полигоне космодрома Байконур. И была одним из участников легендарного события — полёта первого человека в космос.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве ушёл из жизни Алексей Богомолов, который принимал участие в стыковке космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». Он разрабатывал системы световой сигнализации, благодаря которым стало возможно «рукопожатие в космосе».