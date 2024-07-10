Красноярский край, 10 июля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») приступил к доставке грузов по реке Енисей и Северному морскому пути на производственные объекты на севере Красноярского края. Как сообщают на предприятии, за летнюю навигацию планируется доставить рекордный объем грузов — порядка полутора миллионов тонн материалов и оборудования.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Ванкор» начал завозить грузы на север Красноярского края

Для перевозки из портов Мурманска, Архангельска, Красноярска, Лесосибирска и Дудинки, а также из портов рек Обь-Иртышского бассейна будет привлечено 326 единиц флота. Для приема грузов на Таймыре нефтяники планируют задействовать 14 причалов и пять производственных баз, а также терминалы в Енисейском заливе Карского моря и базы Ванкорского и Сузунского месторождений на реке Большая Хета.

За время навигации планируется завезти металлоконструкции, оборудование, кабельно-проводниковую и трубную продукцию, вагон-дома, цемент и другие материалы для строительства объектов проекта «Восток Ойл» и поддержания действующей инфраструктуры на месторождениях Ванкорского кластера.

«РН-Ванкор», дочернее предприятие «Роснефти», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в проект «Восток Ойл».